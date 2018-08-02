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Венгерская кампания против Украины

МИД вручил ноту венгерскому дипломату из-за заявления Орбана об Украине

МИД вручил ноту венгерскому дипломату из-за заявления Орбана об Украине
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

Во внешнеполитическом ведомстве выразили решительный протест и заявили о недопустимости действий, негативно влияющих на двусторонние отношения

02.08.18 797
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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта и подчеркнуло необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"31 июля в МИД Украины был вызван Временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения", - говорится в сообщении.

Также, во внешнеполитическом ведомстве проинформировали, что во время встречи было заявлено о неприемлемости последних заявлений премьер-министра Венгрии Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины.

Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку к сфере компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны относительно решения существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины", - подчеркнули в МИД.

Напомним, что  МИД Венгрии обвинил Украину в наступлении на права нацменьшинств.

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