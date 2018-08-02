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Главная » Страна » Гражданская жена Шеремета подала в суд на "бездействие" Луценко
Убийство Павла Шеремета

Гражданская жена Шеремета подала в суд на "бездействие" Луценко

Гражданская жена Шеремета подала в суд на "бездействие" Луценко
Павел Шеремет / Фото: tkb.lv

Ранее Притула просила расследовать дело как теракт, который привел к смерти человека

02.08.18 1102
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Семья и близкие убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета подали иск в суд на бездействие генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает Украинская правда.

В частности, гражданская супруга убитого, редактор издания Алена Притула требует признать ее потерпевшей, говорится в жалобе, поданной адвокатом семьи Шеремета Андреем Мамалыгой в Печерский районный суд Киева. Она также уверена, что взрыв, который произошел 20 июля 2016 года, в 7:45, был террористическим актом.

"Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности", - считает она.

Отмечается, что еще 27 февраля 2018 года Притула обратилась к Луценко с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к смерти человека.

"Но до 1 августа Юрий Луценко на это заявление не отреагировал – досудебное расследование по ч.3 ст.258 УК не начато. Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора", - говорится в заметке.

В итоге Притула просит суд обязать генпрокурора "безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета".

Кроме того, Притула требует обязать Луценко признать ее потерпевшей в этом производстве и допустить к участию в процессе Мамалыгу.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие не продвинулось ни по одной из версий в деле об убийстве Павла Шеремета.

Следствие установило человека, который может быть причастен к убийству журналиста Павла Шеремета, но необходимо еще его идентифицировать. Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

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