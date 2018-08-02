Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео В Украине чтят память погибших десантников

Видео В Украине чтят память погибших десантников

<span class="label red">Видео</span> В Украине чтят память погибших десантников
Фото: Униан

Сегодня во всех десантных частях проходят траурные мероприятия

02.08.18 271
000

Вместо привычного для советской эпохи Дня десантника, сегодня в Украине вспоминают погибших бойцов, служивших в воздушно-десантных войсках в разные годы. Об этом сообщает Униан.

Во всех десантных частях пройдут траурные мероприятия.

В 199-м учебном центре в Житомире отменили праздник с атрибутами советских времен. Здесь десантники хотят воспитывать новое поколение, которое будет помнить, что это день, когда о десантниках должны вспоминать.

Напомним, что в  Украине празднование Дня десантника перенесено со 2 августа на 21 ноября.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине вступил в силу закон о переименовании ВДВСегодня десантники отмечают день ВДВ
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 17096
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13623
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10552
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18780
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12592
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 23144
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12392
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24448
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9407
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8538
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 22843 / 25009
  2. Жить не по средствам. Почему с 1 августа человечество оказалось в долгу у планеты 5048 / 5722
  3. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 4176 / 5247
  4. США пообещали России "адские" санкции уже завтра 3181 / 3690
  5. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 2665 / 18844
  6. Идёт война торговая. Чем закончится противостояние США, ЕС и Китая для Украины и мира 2331 / 2629
  7. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 1457 / 2529
  8. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 1051 / 2687
  9. У гавайских берегов найден новый гибрид дельфинов двух видов 1013 / 1184
  10. СБУ завершила расследование дела "парламентских террористов", - СМИ 1009 / 1154
  1. Жить не по средствам. Почему с 1 августа человечество оказалось в долгу у планеты 29 / 5722
  2. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 27 / 25009
  3. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 26 / 5247
  4. В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами 13 / 884
  5. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 9 / 55509
  6. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8 / 8538
  7. Родители не обязаны покупать к 1 сентября школьную форму, - Гриневич 5 / 821
  8. В Кельне откопали старейшую библиотеку Германии 5 / 1019
  9. Идёт война торговая. Чем закончится противостояние США, ЕС и Китая для Украины и мира 4 / 2629
  10. У гавайских берегов найден новый гибрид дельфинов двух видов 4 / 1184
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.