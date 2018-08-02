Сегодня во всех десантных частях проходят траурные мероприятия

Вместо привычного для советской эпохи Дня десантника, сегодня в Украине вспоминают погибших бойцов, служивших в воздушно-десантных войсках в разные годы. Об этом сообщает Униан.

Во всех десантных частях пройдут траурные мероприятия.

В 199-м учебном центре в Житомире отменили праздник с атрибутами советских времен. Здесь десантники хотят воспитывать новое поколение, которое будет помнить, что это день, когда о десантниках должны вспоминать.

Напомним, что в Украине празднование Дня десантника перенесено со 2 августа на 21 ноября.