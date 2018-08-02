Генпрокурор подтверждает завершение следствия по делу Савченко и Рубана

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил завершение следствия в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом передает Интерфакс-Украина.
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"Следствие по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и гражданина Рубана закончено. Мы в ходе этого следствия получили все необходимые доказательства, которые подтверждают ведущую версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которое было предоставлено злоумышленникам Савченко и Рубану с ведома российских офицеров в должности подполковника и полковника на территории "Донецкой народной республики" после консультаций, которые провела Савченко и Захарченко ", - сказал Луценко на полигоне ЦСО "Альфа" (стрельбище "Конча-Заспа", Киевская область) в четверг.
Как ранее сообщалось, СБУ завершила расследование дела "парламентских террористов".