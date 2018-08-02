Над монументом работал скульптор Владимир Журавель, а позировал для образа богатыря Василий Вирастюк

В Киеве на Трухановом острове в парке "Муромец" сегодня, 2 августа, открыли памятник богатырю Илье Муромцу.



Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

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"В парке Муромец, входная группа (остров Труханов) уже открыт памятник Илье Муромцу, выполненный по проекту победителей архитектурного конкурса", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/murometspark

Над монументом работал скульптор Владимир Журавель, а позировал для образа богатыря Василий Вирастюк. С работами Журавля местные жители уже знакомы. В частности, это - скульптура детей на Почтовой площади.

Фото: facebook.com/murometspark

Отмечается, что некоторые части для форм скульптуры, которые потом залили бронзой, изготавливали с помощью 3D-принтера.



Высота памятника - 11 метров вместе с гранитным холмом и постаментом.

Отметим, в четверг, 19 июля, в Харькове в сквере по улице Тринклера, 6 открыли памятник советской актрисе Людмиле Гурченко.