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Главная » Страна » Жертвами теракта Савченко-Рубана могли стать 7 тыс. человек, - эксперт
Дело парламентских террористов

Жертвами теракта Савченко-Рубана могли стать 7 тыс. человек, - эксперт

Жертвами теракта Савченко-Рубана могли стать 7 тыс. человек, - эксперт
Александр Рувин

У подозреваемых изъяли четыре миномета и 46 мин к ним

02.08.18 124
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Жертвами теракта в Киеве, в организации которого подозревают депутата Надежду Савченко и главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, могли стать не менее 7 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает LB.ua.

Он сообщил, что у Рубана и Савченко изъяли четыре 120 мм миномета и 46 мин к ним, из которых 44 - осколочно-фугасные и две дымовые для пристрелки. Этого боезапаса хватило бы на 10-12 минут минометного обстрела, а поскольку у изъятых минометов не было приборов для наведения, выстрелы были бы достаточно хаотичными.

Также Рубан перевозил крупнокалиберный пулемет "Утес" калибра 12,7 мм, "ДНР"-овскую снайперскую винтовку "Дончанка" калибра 12,7 мм. К ним было около тысячи патронов, способных пробить бронированные автомобили.

Кроме того, правоохранители изъяли девять автоматов Калашникова с 5 тыс. патронов, два противотанковых гранатомета РПГ-7, к которым было 12 штатных выстрела и два выстрела, переработанных из мин, два одноразовых гранатомета РПГ-22, двенадцать противопехотных мин МОН-50 с радиусом поражения 50 метров, 80 гранат (20 "лимонок" с радиусом поражения 200 метров и 60 РГД-5 с радиусом поражения 25-30 метров), подствольные гранатометы с гранатами и другие боеприпасы.

Исходя из дальности выстрелов миномета (минимальная - 460 метров, максимальная - 7 километров), эксперты предполагают, что во время совершения теракта минометы могли быть размещены на Трухановом острове посреди Днепра или на баржах.

"Достаточно одной баржи, чтобы разместить четыре миномета, и два гидроцикла, чтобы уехать, например, в Гидропарк и там спрятаться среди населения", - отметил Рувин.

В случае такого сценария в предполагаемую зону поражения попали бы 217 жилых домов, 17 образовательных учреждений, больницы, поликлиники, госучреджения. На этой территории находятся около 70 тыс. человек.

"[При расчете количества жертв] берется 10% от указанного количества, потому что огонь будет вестись неприцельно. Это примерно 7-7,5 тысячи человек", - заявил Рувин.

Он добавил, что если бы террористы параллельно использовали тактические группы автоматчиков и гранатометчиков, снайперский огонь, а также противопехотные мин, количество жертв выросло бы примерно до 10 тысячи человек.

При этом Рувин подчеркнул, что это очень примерные расчеты, и количество жертв могло быть больше.

"Этот район - это место туристическое: Мариинский парк, обзорная площадка, арка Дружбы Народов. В какие-то дни могли проводиться массовые митинги возле Верховной Рады. Поэтому количество пострадавших могла быть намного больше. Тем более паника. У нас две станции метро "Арсенальная" и "Крещатик". В панике люди давили бы сами себя", - заявил он.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. 

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца.  Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти. 

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией. 

2 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о завершении следствия в отношении Савченко и Рубана. По его словам, получены все необходимые доказательства, которые подтверждают версию о подготовке масштабного теракта в центре Киева.

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