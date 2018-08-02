В аннексированном Крыму русло реки Биюк-Карасу у села Карасевка выше Белогорского водохранилища полностью высохло, передает "Крым.Реалии" слова блогера из полуострова Заремы Сеитаблаевой.



По ее словам, реку не спасли от высыхания даже прошедшие обильные дожди.



"Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания", - говорится в сюжете.

Дно водохранилища теперь зарастает травой. Уже вторую неделю в Крыму идут ливни – и лишь это спасает его от полного высыхания. Но дожди не в силах пополнить водоем с таким масштабным зеркалом, влоги испаряется больше, чем приходит с осадками. А впереди жаркий август, потому Белогорское водохранилище может полностью высохнуть.

Кроме того, полезного объема воды в водохранилище не осталось. Почти уничтожена биосистема водоема, формировавшаяся десятилетиями.

Отметим, ранее в Крыму так называемые власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.