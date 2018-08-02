Минобороны планирует отправить на Закарпатье батальон ВСУ

Министерство обороны Украины рассматривает возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в Берегово Закарпатской области.
Об этом шла речь на встрече министра обороны Степана Полторака и губернатора области Геннадия Москаля, сообщает сайт Закарпатской ОГА.
"Во время общения была рассмотрена возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в г. Берегово", - говорится в сообщении.
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Кроме того, на совещании обсуждали тему развития инфраструктуры военных подразделений в Мукачево и Ужгороде.
Также обсудили ход строительства объектов инфраструктуры для подразделений Вооруженных сил и жилья для военнослужащих.
Отметим, о планах восстановить воинскую часть с батальоном численностью около 800 человек в Берегово сообщалось еще в марте. Это вызвало обеспокоенность Будапешта.
Кроме того, ранее власти Венгрии назвали неприемлемым и осудили погром 9 автомобилей с венгерскими номерами в Берегово Закарпатской области.