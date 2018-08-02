Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил сегодня на брифинге, сообщает "112 Украина".

"Я лично переживаю и контролирую дело о нанесении вреда здоровью госпожи Гандзюк в Херсоне. Единственное, что я хочу, это ее сотрудничества с правоохранительными органами, и думаю, что мы сможем всей мощью правоохранительной системы найти ответ на этот вопрос. Тем более, что дело Гандзюк, как теперь уже очевидно, является только частью цепи антиукраинских провокаций на юге Украины", - отметил Луценко.



Генпрокурор выразил мнение, что существует "скоординированный план дестабилизации проукраинской жизни на юге Украины".

В связи с этим Луценко проинформировал, что в пятницу состоится совещание силовых ведомств по данному вопросу.

"Я буду завтра в Полтаве, а уже завтра вечером проведем совещание с силовиками о максимальной концентрации для достижения результата во всех правонарушениях, направленных против известных общественных активистов юга Украины и не только", - проинформировал глава ГПУ.

"У меня есть ощущение, что начался план дестабилизации. И, конечно, на это должна реагировать силовая часть государства", - добавил он.

При этом Луценко не исключает, что последние нападения на проукраинских активистов координируются Россией.



"С учетом последних событий, которые происходят на юге Украины, где мы видим связанную цепь нападений на проукраинских общественных активистов, я не исключаю, что после "плана Б", который нейтрализовала СБУ и военная прокуратура, я имею в виду "план Савченко", включается очередной план дестабилизации страны с целью организации возмущения и ненависти к своему же государству под влиянием того, что организовывает страна-агрессор", - заявил генпрокурор.

Напомним, генпрокурор подтверждает завершение следствия по делу Савченко и Рубана.