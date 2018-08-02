Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео Луценко не исключает, что нападения на проукраинских активистов координируются Россией

Видео Луценко не исключает, что нападения на проукраинских активистов координируются Россией

<span class="label red">Видео</span> Луценко не исключает, что нападения на проукраинских активистов координируются Россией
Фото: Дмитрий Стойков, Фокус

Генпрокурор считает, что существует "план дестабилизации проукраинской жизни на юге Украины"

02.08.18 192
100

Нападение на сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк является частью плана по дестабилизации ситуации на юге Украины.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил сегодня на брифинге, сообщает "112 Украина".

"Я лично переживаю и контролирую дело о нанесении вреда здоровью госпожи Гандзюк в Херсоне. Единственное, что я хочу, это ее сотрудничества с правоохранительными органами, и думаю, что мы сможем всей мощью правоохранительной системы найти ответ на этот вопрос. Тем более, что дело Гандзюк, как теперь уже очевидно, является только частью цепи антиукраинских провокаций на юге Украины", - отметил Луценко. 

Генпрокурор выразил мнение, что существует "скоординированный план дестабилизации проукраинской жизни на юге Украины".

В связи с этим Луценко проинформировал, что в пятницу состоится совещание силовых ведомств по данному вопросу.

"Я буду завтра в Полтаве, а уже завтра вечером проведем совещание с силовиками о максимальной концентрации для достижения результата во всех правонарушениях, направленных против известных общественных активистов юга Украины и не только", - проинформировал глава ГПУ.

"У меня есть ощущение, что начался план дестабилизации. И, конечно, на это должна реагировать силовая часть государства", - добавил он.

При этом Луценко не исключает, что последние нападения на проукраинских активистов координируются Россией.

"С учетом последних событий, которые происходят на юге Украины, где мы видим связанную цепь нападений на проукраинских общественных активистов, я не исключаю, что после "плана Б", который нейтрализовала СБУ и военная прокуратура, я имею в виду "план Савченко", включается очередной план дестабилизации страны с целью организации возмущения и ненависти к своему же государству под влиянием того, что организовывает страна-агрессор", - заявил генпрокурор.

Напомним, генпрокурор подтверждает завершение следствия по делу Савченко и Рубана.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Гражданская жена Шеремета подала в суд на "бездействие" ЛуценкоДомашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в другаЯнукович просит Печерский суд защитить его честь и достоинство
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 17244
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13717
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10624
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18888
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12607
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 23390
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12502
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24541
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9465
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8680
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 23332 / 25163
  2. Жить не по средствам. Почему с 1 августа человечество оказалось в долгу у планеты 5387 / 5851
  3. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 5043 / 5510
  4. США пообещали России "адские" санкции уже завтра 3373 / 3756
  5. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 2995 / 18986
  6. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 2566 / 4116
  7. Идёт война торговая. Чем закончится противостояние США, ЕС и Китая для Украины и мира 2458 / 2685
  8. Астрономы засняли столкновение Луны с метеоритами 1330 / 1738
  9. На одесском пляже мужчину смыло с пирса волной 1303 / 1542
  10. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 1182 / 2726
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 29 / 25163
  2. Жить не по средствам. Почему с 1 августа человечество оказалось в долгу у планеты 29 / 5851
  3. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 28 / 5510
  4. В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами 13 / 893
  5. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 11 / 8680
  6. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 10 / 55570
  7. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 8 / 4116
  8. МИД вручил ноту венгерскому дипломату из-за заявления Орбана об Украине 6 / 940
  9. В Кельне откопали старейшую библиотеку Германии 5 / 1026
  10. Родители не обязаны покупать к 1 сентября школьную форму, - Гриневич 5 / 859
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.