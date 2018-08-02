Порошенко подписал закон, необходимый для запуска Антикоррупционного суда

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Только что подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - отметил Порошенко.

Он также обратился к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс, а к Министерству иностранных дел - в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к нашим международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов.

"Также обращаюсь ко всем достойных юристов, участвуйте в конкурсе. От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине", - подытожил Петр Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что формирование антикоррупционной инфраструктуры в Украине завершено.