В отношении четырех Героев Украины есть уголовные производства, - генпрокурор

Луценко считает, что награда дискредитировала себя и предложил заменить ее на Золотой Трезубец

Юрий Луценко назвал звание "Герой Украины" устаревшим. По его словам, сейчас под следствием находятся четверо награжденных этим знаком отличия.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной завершению досудебного расследования по делу о подготовке теракта Героем Украины Надеждой Савченко, передают Вести.

"Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия стала врагом страны", - пожаловался генпрокурор. При этом он подчеркнул, что Савченко - не единственный Герой Украины, находящийся под следствием. "Их четверо, которые находятся под уголовными производствами", - заявил Луценко.

Генпрокурор считает звание Герой Украины постсоветским по сути и по форме. Он отметил, что она дискредитирована и предложил заменить ее на другую награду под названием Золотой Трезубец, а также прописать другие требования по присвоению высшей государственной награды.

Он добавил, что президент Петр Порошенко был близок к принятию такого решения, однако не сделал этого, поскольку семьи погибших активистов Евромайдана настаивали на присвоении погибшим именно звания Героя Украины.

"Уже давно надо было принимать решение о завершении действия награды Герой Украины", - заявил Луценко.

Напомним, Гройсман хотел предложить Порошенко дать боксеру Усику звание Героя Украины. Усик отказался.