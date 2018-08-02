В Украине презентовали первые беспилотники на солнечных батареях. Трехметровый самолет можно использовать для аграрных целей и наблюдения с помощью камер.
Дрон способен сканировать до 20 гектар поверхности земли за один полет. Такая информация появилась на сайте Drone.ua.
Фото: drone.ua
В перспективе устройство сможет ретранслировать сигналы для длительного мониторинга на больших высотах.
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Соответствующая модель – это результат международного проекта швейцарских и украинских специалистов при поддержке Международного космического агентства.
Фото: drone.ua
Беспилотник имеет 3-метровый размах крыльев, на которых установлены солнечные панели. Устройство собрано на платформе швейцарской технологии ETH Zurich.
Запустить этот летательный аппарат можно с помощью катапульты или с рук.
Отметим, ранее японская компания Taisei объявила о создании дрона, который будет бороться с переработками среди офисных работников.