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Видео, фото В Украине изобрели беспилотники на солнечных батареях

<span class="label red">Видео, фото</span> В Украине изобрели беспилотники на солнечных батареях
Фото: drone.ua

Дрон имеет 3-метровый размах крыльев

02.08.18 231
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В Украине презентовали первые беспилотники на солнечных батареях. Трехметровый самолет можно использовать для аграрных целей и наблюдения с помощью камер.

Дрон способен сканировать до 20 гектар поверхности земли за один полет. Такая информация появилась на сайте Drone.ua.

Фото: drone.ua

В перспективе устройство сможет ретранслировать сигналы для длительного мониторинга на больших высотах.

Соответствующая модель – это результат международного проекта швейцарских и украинских специалистов при поддержке Международного космического агентства.

Фото: drone.ua

Беспилотник имеет 3-метровый размах крыльев, на которых установлены солнечные панели. Устройство собрано на платформе швейцарской технологии ETH Zurich.



Запустить этот летательный аппарат можно с помощью катапульты или с рук.

Отметим, ранее японская компания Taisei объявила о создании дрона, который будет бороться с переработками среди офисных работников.

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