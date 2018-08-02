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Главная » Страна » Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП

Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП

Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП
Фото: lavra.kiev.ua

В Москве назвали патриарха КП "раскольником"

02.08.18 1662
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В УПЦ МП прокомментировали слова патриарха Филарета о переходе имущества Киево-Печерской и Почаевской лавр в собственность украинской церкви.

В частности, глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов назвал такие заявления "абсурдными и нелепыми с юридической точки зрения",  передает РИА Новости.

"Филарет, отлученный от церкви за многочисленные церковные преступления, может распоряжаться только той собственностью, которую они, раскольники, сами создали, например храм где-то построили, - и никто на нее, кстати, не претендует", - сказал Анисимов.

По его словам, Украинская православная церковь, в отличие от неканонических структур, имеет древнюю историю. Более того, как сказал Анисимов, во время советских репрессий значительная часть имущества УПЦ была отчуждена и ее до сих пор не вернули. При этом у неканонической церкви, отметил он, "никто ничего не забирал" и "ни одного священника у них не было репрессировано".

Анисимов считает, что УПЦ "по всем законам должно быть возвращено все имущество". При этом, напомнил он, Украина еще в 1990-х брала обязательства перед Советом Европы провести реституцию, то есть обеспечить церкви компенсацию ущерба. Однако эти обязательства так и остались лишь на бумаге.

"Каждая собственность имеет свою историю, это юридический термин, и все прекрасно знают, что если ваш дом отобрали, а вас застрелили, то этот дом потом будет возвращен вашему сыну, но никак не всем желающим его получить. И при чем вообще здесь автокефалия?" - сказал представитель УПЦ.

Он привел в пример страны Прибалтики, Польшу, Чехию и Россию, где власти возвратили и до сих пор возвращают церкви отобранное имущество, зачастую уже в отреставрированном виде.

"Нам же даже руин не отдают, понимаете", - резюмировал он.

Отметим, предстоятель УПЦ КП Филарет считает, что после предоставления Томоса об автокефалии вся церковная собственность Московского патриархата, в том числе и две Лавры, должна быть передана поместной украинской церкви.

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