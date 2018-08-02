В Запорожье водитель в наркотическом угаре на поломанной маршрутке возил пассажиров

В Запорожье полицейские остановили водителя маршрутного такси, который находился под наркотиками.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.
Водителя остановили вечером 1 августа. Во время разговора с ним патрульные выявили признаки наркотического опьянения и направили 39-летнего мужчину в медучреждение на обследование.
Согласно заключению врача, водитель маршрутки находился в состоянии наркотического опьянения (метадон).
У водителя патрульные изъяли водительское удостоверение, отстранили от управления транспортным средством и составили два протокола.
Кроме того выяснилось, что автобус имел технические неисправности, а также не соответствовал требованиям правил технической эксплуатации.
Напомним, Мининфраструктуры отправит на металлолом переоборудованные маршрутки.