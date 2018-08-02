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Победители на должности следователей в ГБР определены

Победители на должности следователей в ГБР определены
Роман Труба / Фото: Зеркало недели

Теперь они должны пройди спецпроверку

02.08.18 12
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Внутренняя конкурсная комиссия Государственного бюро расследований определила 75 победителей на должности следователей в ГБР.

Об этом рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" директор ГБР Роман Труба.

По его словам, следователи будут окончательно назначены на свои должности после прохождения проверок.

"31 июля комиссия определила 75 победителей на должности следователей. Это те кандидаты, которые работают следователями в прокуратуре и других правоохранительных органах", - рассказал Труба.

Он уточнил, что закон четко определил квоты для следователей Госбюро. Так, 51 % из них не должны работать следователями правоохранительных органов в течение последнего года, а еще 49 % – должны быть действующими следователями прокуратуры и других правоохранительных органов.

"Всего мы объявили конкурс на 152 должности следователей центрального аппарата и на 231 должность – для семи территориальных управлений. То есть, на 383 должности", - подчеркнул Труба.

Он отметил, что все кандидаты на должности следователей в ГБР должны пройди спецпроверку, как и претенденты на руководящие должности в Госбюро расследований.

Напомним, Матиос считает главу ГБР Трубу "инструментом".

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