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Главная » Страна » Ведомство Луценко не считает терактом убийство Шеремета
Убийство Павла Шеремета

Ведомство Луценко не считает терактом убийство Шеремета

Ведомство Луценко не считает терактом убийство Шеремета
Коллаж: ТВ Центр

Оказывается, взрыв машины известного журналиста в центре Киева не нарушил общественную безопасность

02.08.18 31
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Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта.

Об этом говорится в пояснениях, которые ГПУ предоставила в ответ на заявление редактора Украинской правды Алены Притулы,  сообщает  издание.

В ГПУ пояснили, что субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК (Террористический акт) УК предусматривает нарушение общественной безопасности, устрашение населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений органами государственной власти.

"На время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено", - заявили в Генпрокуратуре.

Также, по информации ГПУ, экспертиза установила мощность взрывного устройства – от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие считает, что это "относительно незначительное количество для поражения многих целей".

Кроме того, по мнению следствия, способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля исключают возможность поражения других лиц.

В ГПУ говорят, что их сотрудники по надзору за СБУ изучали уголовное производство и также не установили оснований для квалификации убийства как теракта.

Напомним, Алена Притула подала в суд на "бездействие" Луценко.

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