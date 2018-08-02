Киевлянину, который выбросил щенка с 7 этажа, грозит 3 года тюрьмы

В Киеве будут судить мужчину, который жестоко расправился со щенком породы немецкая овчарка, выбросив его из окна своей квартиры, которая находится на седьмом этаже.
Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Киевской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего жителя Дарницкого района столицы по обвинению в жестоком обращении с животным. Установлено, что 7 июля мужчина, находясь по месту своего жительства, а именно в квартире на 7-м этаже дома по ул. Ревуцкого, взял в руки щенка породы немецкая овчарка, проживавшего вместе с его семьей, и, предварительно сдавливая животному шею, выбросил из окна", - сказано в сообщении. Вследствие падения на землю и полученных травм собака погибла.
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Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животным, издевательство над животным, совершенное с применением жестоких методов).
За содеянное киевлянину грозит до трех лет ограничения свободы.
Напомним, в США поляка приговорили к 10 годам тюрьмы за издевательство над собакой.