Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Легендарная баржа с арбузами из Херсона подплывает к Киеву

Легендарная баржа с арбузами из Херсона подплывает к Киеву

Легендарная баржа с арбузами из Херсона подплывает к Киеву
Фото: YouTube

Ее ждут после после 10 августа

02.08.18 101
000

Баржа с арбузами прибудет из Херсонской области в Киев 10 августа.

Об этом сообщил директор предприятия Южный экспорт ЛТД Александр Мусиенко, сообщает издание Агроинсайдер.

По его словам, сначала баржу собирались отправить 25-26 июля, но помешали дожди. Теперь отправку назначили на 5 августа.

Мусиенко отметил, после 10 августа арбузы можно будет увидеть на прилавках киевских супермаркетов. Он рассказал, что это будет вторая после многолетнего перерыва доставка арбузов в Киев по Днепру.

При этом способ доставки по воде хоть и более продолжительный, но груз не портится, как при транспортировке автотранспортом. В этом году в Киев отправят четыре баржи с ягодами.

Отметим, в прошлом году в Переяслав-Хмельницкий прибыла баржа с арбузами, которая шла с Голой Пристани в Херсонской области. Баржа прославилась после заявления премьер-министра Владимира Гройсмана об историческом значении этого рейса, что послужило поводом для многочисленных шуток.

Напомним, ученые выяснили, что арбузный сок защищает от атеросклероза.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киев снова приплывут херсонские арбузыНа Херсонщине сделали арбузно-дынный герб УкраиныКо Дню независимости в Киев придет очередная баржа с арбузами
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 17286
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13735
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10636
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18934
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12613
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 23436
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12527
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24558
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9473
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8722
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 23332 / 25254
  2. Жить не по средствам. Почему с 1 августа человечество оказалось в долгу у планеты 5387 / 5944
  3. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 5043 / 5693
  4. США пообещали России "адские" санкции уже завтра 3373 / 3793
  5. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 2995 / 19097
  6. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 2566 / 5085
  7. Идёт война торговая. Чем закончится противостояние США, ЕС и Китая для Украины и мира 2458 / 2719
  8. Астрономы засняли столкновение Луны с метеоритами 1330 / 1798
  9. На одесском пляже мужчину смыло с пирса волной 1303 / 1562
  10. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 1182 / 2755
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 29 / 25254
  2. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 29 / 5693
  3. Жить не по средствам. Почему с 1 августа человечество оказалось в долгу у планеты 29 / 5944
  4. В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами 13 / 904
  5. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 12 / 55628
  6. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 12 / 8722
  7. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 11 / 5085
  8. Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП 8 / 1844
  9. МИД вручил ноту венгерскому дипломату из-за заявления Орбана об Украине 6 / 988
  10. Родители не обязаны покупать к 1 сентября школьную форму, - Гриневич 5 / 873
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.