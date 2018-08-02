Гандзюк готова сотрудничать со следствием

Сотрудница Херсонского городского совета активистка Екатерина Гандзюк, которую облили серной кислотой, согласилась сотрудничать со следствием.
Так утверждает пресс-служба Национальной полиции.
Оперативники Департамента стратегических расследований посетили Гандзюк в больнице.
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"Во время этой встречи потерпевшая согласилась сотрудничать со следствием, в частности - предоставить известную ей информацию, которая поможет раскрыть это преступление", - говорится в сообщении.
Отметим, 31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк кислотой, дело расследуется по статье покушение на убийство. 1 августа Гандзюк предоставили государственную охрану и перевезли в Киев.
Напомним, Луценко не исключает, что нападения на проукраинских активистов координируются Россией.