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Покушения на украинских активистов

Гандзюк готова сотрудничать со следствием

Гандзюк готова сотрудничать со следствием

Так утверждает Нацполиция

02.08.18 1410
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Сотрудница Херсонского городского совета активистка Екатерина Гандзюк, которую облили серной кислотой, согласилась сотрудничать со следствием.

Так утверждает пресс-служба Национальной полиции.

Оперативники Департамента стратегических расследований посетили Гандзюк в больнице.

"Во время этой встречи потерпевшая согласилась сотрудничать со следствием, в частности - предоставить известную ей информацию, которая поможет раскрыть это преступление", - говорится в сообщении.

Отметим, 31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк кислотой, дело расследуется по статье покушение на убийство. 1 августа Гандзюк предоставили государственную охрану и перевезли в Киев.

Напомним, Луценко не исключает, что нападения на проукраинских активистов координируются Россией.

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