Украденное море. Какую игру затеяла Россия на Азове

Месть за арестованный украинцами крымский корабль, попытки надавить на Украину и возобновить поставки воды в Крым, желание дать понять, что Чёрное море вскоре может превратиться в "русское озеро". Причин, по которым россияне стали блокировать на Азове украинские суда, может быть много. Но главное — не причины, а следствие, грозящее эскалацией войны на востоке страны

С середины мая береговая служба ФСБ Российской Федерации принялась "кошмарить" торговые корабли, следующие в порты Мариуполя и Бердянска. Она задерживает суда как при входе-выходе в Керченский пролив, так и в акватории Азовского моря.

Глава наблюдательного совета "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко показывает Фокусу несколько карт. На них отмечены районы вынужденных стоянок кораблей. Первый — в Керченском проливе. "С 26 июня по 26 июля мы зафиксировали там 64 задержания. Выходит, досматривались все суда без исключения", — говорит он. Второй район — на подходе к Бердянску. Здесь за последний месяц россияне "тормознули" 40 судов, то есть более 60% проходивших. "Почему не все? Потому что в июле часто штормило, а во время шторма большие торговые суда могут идти через открытое море, в то время как маленькие пограничные — нет. Вот они и скучали без дела у берега", — поясняет Клименко. Третий район — при выходе из акватории моря. На этом месте также проверяют всех, кто идёт из украинских портов. Причём время простоя кораблей с грузами почти в два раза больше, чем без них. Так, сухогруз Siya 18 июля простоял в этом месте четверо суток.

По подсчётам эксперта, всего с середины мая до конца июля подчиниться приказу ФСБ бросить якорь были вынуждены более восьмидесяти торговых судов, заходивших в украинские порты Азовского моря. Некоторым довелось пройти через это несколько раз в течение одного месяца.

Формально Россия действует в соответствии с буквой двухстороннего договора о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Таким его подписали президенты Леонид Кучма и Владимир Путин в 2003 году после событий, связанных с угрозой захвата россиянами острова Тузла.

"Это была фактически сдача Азова, — убеждён эксперт центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. — Хотя подавались условия тогдашнего договора как оригинальный способ достичь компромисса. На самом же деле Азовское море было выведено за рамки международного морского права. Как когда-то говорил российский дипломат Георгий Карасин, "Зачем нам международное право? Мы сами его пишем".

Каждый день простоя судна в открытом море либо на выходе из Керченского пролива, по разным оценкам, обходится в $10–50 тыс.

В упомянутом документе зафиксировано, что корабли под флагом Украины или Российской Федерации пользуются свободой судоходства. "Юридически в Азовском море у нас нет морской границы. Она проходит по линии прибоя, то есть по пляжу. И именно эту границу мы охраняем", — утверждает Клименко. Поэтому россияне и позволяют себе задерживать корабли всего в нескольких километрах от берега. Так что отдыхающие на пляжах люди могут это наблюдать. Хотя, с другой стороны, для осмотра судна должны быть основания. А РФ не только досматривает без причин, но и применяет дискриминационные меры исключительно в отношении судов Украины.

Убыточная реальность

"Загрузка и отправка кораблей идут пока ежедневно. Но компании несут огромные потери. Перевозчики отказываются заключать новые контракты, дорабатывают уже действующие", — рассказывает представитель инициативной группы по защите Азовского моря Галина Однорог из Мариуполя. Каждый день простоя судна в открытом море либо на выходе из Керченского пролива, по разным оценкам, обходится в $10–50 тыс.

Трудности в Азовском море для Украины начались с постройкой Керченского моста. Он значительно ограничил количество судов, которые могут заходить в Азовское море. Поэтому часть грузов перешла в черноморские порты. Правда, некоторым всё равно приходится идти через Мариуполь и Бердянск. Только небольшими партиями. Их доставляют туда судами с меньшей грузоподъёмностью. Ограничения сильнее всего ударили по бизнесу Рината Ахметова и Вадима Новинского.

"Украинские порты Азовского моря теряют свою привлекательность, — комментирует ситуацию активист из Мариуполя Валерий Аверьянов. — Создаются большие трудности для экспорта металлургической и горно-металлургической продукции "Мет­инвеста" — крупнейшего местного работодателя. Компания является генеральным грузоотправителем в портах Мариуполь и Бердянск. Из-за трудностей в Азовском море у неё не будет возможности экспортировать своё сырьё. Так создаются существенные условия для ухудшения социально-экономического положения целого региона на стратегическом сухопутном пути ОРДЛО — Крым". Стоит напомнить, что возможности подвоза сырья и вывоза продукции мариупольского меткомбината им. Ильича по суше значительно ограничены из-за низкой пропускной способности железнодорожной ветки Волноваха — Камыш-Зоря.

В бердянском порту работают более тысячи человек, в мариупольском — свыше трёх тысяч. Остановить порты означает осложнить политическую ситуацию в этих регионах, где и так всё непросто.

Однако финансовые проблемы из-за российской блокады в первую очередь ощутят не олигархи, а простые рабочие портов. Если взглянуть на карту передвижения судов в Азовском море, то уже сегодня можно заметить, что их количество значительно снизилось. Например, мариупольский порт одновременно может принимать до 15 судов, Бердянский — до девяти. Сегодня же заметны лишь несколько судов в портах и на подходе к ним.

В Крыму засуха. Без поставок пресной воды по Северо-Крымскому каналу полуостров стремительно теряет репутацию "цветущей здравницы"

Наказание за дерзость

Почему Россия взялась блокировать корабли, направляющиеся в украинские порты Азовского моря? Одна из причин — задержание Украиной моряков с керченского судна "Норд". Так объясняет ситуацию помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Ещё в марте 2018 года катер украинских пограничников "Оникс" остановил корабль, зарегистрированный в Крыму. У всех членов экипажа оказались паспорта граждан РФ, выданные на территории оккупированного полуострова. В результате судно "Норд" арестовали, а его командира обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё с целью причинения вреда интересам государства".

Россия не "проглотила" историю с задержанием "Норда" и провела зеркальную операцию. Правда, в Чёрном море — западнее мыса Тарханкут. В начале мая ФСБ арестовала экипаж украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041". Его капитан до сих пор находится в пограничном управлении ФСБ в Балаклаве. Ныне речь идёт об обмене капитанами в рамках процесса освобождения политзаключённых.

Ещё один повод для блокады — перекрытие Украиной поставок днепровской воды в Крым после аннексии полуострова. Без пресной воды Крым засыхает. Из-за этого в ряде его районов в начале июня даже объявили чрезвычайную ситуацию. Поэтому для России критически важно заставить Украину открыть Северо-Крымский канал, чтобы напоить 2,5 млн крымчан и полить сельхозугодья, даже если придётся воспользоваться старым бандитским методом: создать проблему, чтобы предложить её решение. О том, что идея закинута в информационное поле, свидетельствуют заявления в российской и украинской прессе: мол, надо искать условия для поставок.

Тем временем эксперты сходятся во мнении, что перекрытие Северо-Крымского канала — это едва ли не единственный мощный инструмент Украины в деоккупации Крыма. Из России на полуостров можно поставлять электроэнергию, газ, продукты питания, но не пресную воду. Переправлять её в цистернах по морю хотя бы для нужд населения — слишком дорогое удовольствие. Что уж говорить о потребностях сельского хозяйства. Дефицит воды через два-три года может привести к социальному взрыву. Так что вода — это хороший козырь в руках Украины. Отдать его сегодня в обмен на спокойствие в Азовском море было бы обидно.

В боевой готовности

Обладая превосходством в воздухе и на море, РФ способна провести комбинированную операцию, выдав её за действия какого-то "девятого полка морской пехоты ДНР"

Пойдёт ли Россия на эскалацию конфликта ради создания сухопутного коридора в Крым или захвата больших территорий Украины? Этот вопрос затронул президент Пётр Порошенко во время июльских учений Sea Breeze-2018 в Одесской области.

Сомневаться не стоит — у президента РФ Владимира Путина на столе лежит несколько планов операций. "Если будет выбран вариант обострения, действия на суше обязательно будут увязаны с морскими манёврами. По отдельности наступления не будет. Море сейчас — это не более чем информационно-психологический прессинг. Но есть один минус: пехота не понимает моря и всех связанных с ним опасностей. У них оборона заканчивается на берегу", — рассказывает Фокусу украинский морской разведчик на правах анонимности.

Как и чем конкретно Украина может противостоять России — военные эксперты не озвучивают. За годы независимости Азовское море никогда не входило в сферу интересов ВМС Украины. "Там действовали наши пограничники — в основном керченский пограничный отряд. Даже в период конфликта, связанного с Тузлой, ВМС наблюдали, но участия не принимали. С началом конфликта пограничники из Керчи перешли в Мариуполь. Россияне тоже не уделяли существенного военного внимания Азову, но пограничные силы наращивали куда более активно", — объясняет Лакийчук.

Ныне Россия продолжает демонстрировать свой военный потенциал, позволяющий совершить любую военную спецоперацию в Азовском море. Об этом говорит эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец. Он обращает внимание, что в Ейске, расположенном на берегу Азовского моря, россияне ударными темпами строят суперавиабазу, которая сможет принимать любые типы боевой авиации. Кроме того, корабельно-катерную группировку своих кораблей они усиливают суднами из каспийских флотилий, перебрасывают в Азов большие десантные силы.

Если до мая 2018 года у России в акватории Азовского моря были только корабли береговой охраны и пограничной службы РФ, которая входит в состав ФСБ, то после была сформирована целая Азовская флотилия Военно-морского флота РФ. В неё вошли артиллерийские катера типа "Шмель" и десантные суда типа "Серна", переброшенные из Каспийской флотилии. А ещё два ракетных корвета "Град Свияжск" и "Великий Устюг" вооружены ракетами "Калибр". Последние в конце 2015 года выполняли стрельбы по территории Сирии.

С начала мая Россия два раза закрывала отдельные участки акватории Азовского моря к югу от Бердянска для проведения учений с боевыми стрельбами. Правда, мониторинг группы "Майдана иностранных дел" так и не зафиксировал никакой активности российских кораблей в этом районе.

Но чтобы понимать, как Россия этим всем потенциалом может воспользоваться, стоит вспомнить об операции 1943 года под названием "Мариупольский десант". Тогда в ходе Донбасской наступательной операции силами Азовской советской флотилии была организована высадка десанта, что способствовало наступлению советских войск на приморском фланге и освобождению Мариуполя от фашистских захватчиков. "С современными возможностями РФ подобная операция могла бы выглядеть как учения на Кавказе в 2016 году — с кораблями, танками и истребителями. Тогда орки отыграли и показали порядок своих предполагаемых действий", — уверен морской разведчик. И не только на берегу Азовского моря, но и на Черноморском побережье — от Измаила до Скадовска.

"Обладая превосходством в воздухе и на море, РФ в состоянии провести комбинированную десантную операцию, — рассуждает Машовец. — А после ещё и выдать это за действия какого-то "девятого полка морской пехоты "ДНР". Они же неспроста организовали этот фейковый полк в составе первого армейского корпуса "ДНР". И пару рыбацких лодок, которые отжали, неспроста назвали "азовской флотилией". Это не для клоунады, а для вполне серьёзной информационной операции при необходимости".

Адекватная реакция

Более месяца официальные лица Украины не комментировали ситуацию в Азовском море. Хотя, предположительно, по дипломатическим каналам переговоры шли. Об этом можно судить, например, по тексту декларации после июльского саммита Украина — ЕС. В ней впервые появилось упоминание об Азовском море. Если дословно: "Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, проведение выборов РФ на территории незаконно аннексированного полуострова и ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, а также Чёрного и Азовского морей".

Кроме того, наши военные в последний месяц демонстрировали готовность к отражению возможной десантной операции путём учений, стрельб, полётов самолётов ВВС Украины. Над пляжами Кирилловки в Запорожской области были замечены штурмовики Су-25. После этого украинская сторона закрыла три участка Азовского моря для проведения зенитных и артиллерийских стрельб. Запрет действует до 1 сентября. Интересно, что одна из зон захватывает район Новоазовска и Седово, то есть береговую линию, подконтрольную боевикам "ДНР".

Эксперты считают, что Украина уже давно могла бы прибегнуть к зеркальным действиям — досматривать российские суда в Азовском море на рейде портов Ейск, Темрюк или Таганрог. Почему этого не происходит, сказать трудно. Возможно, нет команды или достаточного количества дизельного топлива.

Впрочем, команда была бы не нужна, если бы мы решились денонсировать, заморозить или даже приостановить действие того самого договора от 2003 года, по которому Азовское море — это наша "общая внутренняя семейная ванна", и на неё не в полной мере распространяется Конвенция ООН по морскому праву. Тогда у Украины появилась бы 12-мильная зона территориальных вод, которые она взяла бы под охрану.

"Оккупированный Крым, акватория Керченского пролива и мост — это своеобразная волшебная палочка в руках у Путина, мановением которой он надеется выбивать из Украины выполнение своих желаний"

Конечно, существуют опасения, что при таком повороте событий Россия пойдёт на конфликт — вообще перестанет пускать в Азовское море суда, направляющиеся в украинские порты. Но кто гарантирует, что РФ и без того не захлопнет двери Керченского пролива для Украины уже завтра?

"Оккупированный Крым, акватория Керченского пролива и мост — это своеобразная волшебная палочка в руках у Путина, мановением которой он надеется выбивать из Украины выполнение своих желаний. Но сегодня желания одни, через неделю — другие. Их выполнение со стороны Украины — это капитулянтская политика. Нужно формировать собственную сильную позицию, а не пришептывать каждый раз: "А вдруг Путин нападёт". Нельзя быть теми, кто терпит любое издевательство сильного врага. Это абсолютно проигрышная политика", — считает Андрей Клименко.

По мнению экспертов, сильная позиция — это не просто денонсация договора, но и дальнейшие шаги по укреплению Военно-морских сил Украины, Государственной пограничной службы и Вооружённых сил по охране границы. Далее — удар санкциями, направленными против портов РФ в Чёрном и Азовском морях и российских судов в украинских портах на Днепре и на украинском участке Дуная. А также в отношении судовладельцев, суда которых заходят в порты Крыма.

Санкции могут заработать гораздо раньше, чем они будут приняты. "Очень часто их угроза заставляет противника сбавлять напор, — говорит Клименко. — Кому в РФ хочется, чтобы под международные санкции попали, например, российские порты в Азовском море и Новороссийск в Чёрном? Профессионалы морского бизнеса понимают: с этими портами сразу свернут сотрудничество зарубежные партнёры, иностранные банки и страховые компании. А через азовские порты РФ идёт огромный объём российского зернового и нефтяного экспорта".

Черноморские перспективы

"Практически русским озером" назвал Чёрное море президент Турции Эрдоган в разговоре с генсеком НАТО в 2016 году. "Если мы не примем меры, история нам этого не простит", — заявил тогда лидер страны, военные силы которой контролируют проход через Босфор.

Сегодняшняя ситуация в Азовском море — это повод предположить, как могут развиваться события в Чёрном море, если Россия решится заблокировать и его. "Объекты украинского "Черноморнефтегаза" в западной части Чёрного моря, которые были захвачены РФ, географически построены так, что у нас остаётся только один фарватер между островом Змеиным и Одесским месторождением. Если его перекрыть, то будет достигнута полная блокада Украины Россией", — говорит Лакийчук в ответ на вопрос Фокуса о перспективах ситуации в Чёрном море.

Сдерживающим фактором может выступать присутствие кораблей НАТО в украинских портах. Если вдруг произойдёт нападение на них, то Альянс может расценить это как агрессию против себя. Если посмотреть на календарь заходов кораблей НАТО в Чёрное море в 2014 году, то, как оказалось, они находились в акватории во время февральских событий на Майдане в Киеве, а также майских в Одессе. Совпадение? Не думаем.

Как в дальнейшем сработает подобный предохранитель — неизвестно. Поэтому Украине необходимо усилить охрану границ Азовского моря и думать, как обеспечить свободу передвижения в Чёрном море. В этом международное морское право на её стороне.

Фото: Ростислав Ковальчук. Инфографика: Александр Пономарёв