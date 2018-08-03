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Ситуация на Донбассе

На Донбассе ранены 4 военных

На Донбассе ранены 4 военных
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вражеских обстрелов было 28 

03.08.18 2
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За прошедшие сутки, 2 августа, ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганського, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг обстрелял позиции ВСУ вблизи Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

За сутки в боеях 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В течение текущих суток террористы уже 6 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино.

По данным разведки двое оккупантов погибли и один получил ранения.

Напомним, в июле в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" был уничтожен 31 боевик. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". 





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