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Стало известно, почему "цветет" Днепр в Киеве

Стало известно, почему "цветет" Днепр в Киеве
Фото из открытых источников

Зарастание реки водорослями оказывает большое влияние на обитателей водоемов

03.08.18 1230
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Причина ежегодного цветения Днепра в пределах Киева - активное распространение водяного ореха, который занесен в Красную книгу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным директора Института гидробиологии Национальной академии наук Украины (НАНУ) Сергея Афанасьева, пик цветения Днепра приходится на август, и концентрация альготоксинов в реке повышается. В такой воде не рекомендуется купаться из-за возможных аллергических реакций.

Однако, по словам главного специалиста отдела ихтиологии Государственного агентства рыбного хозяйства Владимира Бакуменко, зарастание реки водорослями оказывает большое влияние на обитателей водоемов.

"Чрезмерный процесс цветения начинает вредить фауне из-за того, что на мелководье распадаются остатки водорослей, выделяются токсины. Также вредит и чрезмерное распространение на Днепре водяного ореха. Из-за обилия растений кислород не попадает внутрь воды, где живет рыба", - пояснил Бакуменко.

По его мнению, для улучшения ситуации необходимо проредить водяной орех в местах большого распространения. Но проблема в том, что сделать этого нельзя, поскольку растение занесено в Красную книгу.

"Мы каждый год собираемся с Минприроды по этому поводу, но никакого решения еще не принято. Водяной орех нужно или выводить из Красной книги, или проработать механизм его обработки. Чиновники ничего не делают, так как в целом по Украине это редкое растение. Но в верховьях Днепра водяной орех попал в очень благоприятные условия. И мы, и активисты часто обращались к Минэкологии, но результата в этих обращений нет", - сказал Бакуменко.

Отметим, на 139 пляжах Украины не рекомендуется купаться. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

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