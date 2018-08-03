Стало известно, почему "цветет" Днепр в Киеве

Причина ежегодного цветения Днепра в пределах Киева - активное распространение водяного ореха, который занесен в Красную книгу.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным директора Института гидробиологии Национальной академии наук Украины (НАНУ) Сергея Афанасьева, пик цветения Днепра приходится на август, и концентрация альготоксинов в реке повышается. В такой воде не рекомендуется купаться из-за возможных аллергических реакций.
Однако, по словам главного специалиста отдела ихтиологии Государственного агентства рыбного хозяйства Владимира Бакуменко, зарастание реки водорослями оказывает большое влияние на обитателей водоемов.
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"Чрезмерный процесс цветения начинает вредить фауне из-за того, что на мелководье распадаются остатки водорослей, выделяются токсины. Также вредит и чрезмерное распространение на Днепре водяного ореха. Из-за обилия растений кислород не попадает внутрь воды, где живет рыба", - пояснил Бакуменко.
По его мнению, для улучшения ситуации необходимо проредить водяной орех в местах большого распространения. Но проблема в том, что сделать этого нельзя, поскольку растение занесено в Красную книгу.
"Мы каждый год собираемся с Минприроды по этому поводу, но никакого решения еще не принято. Водяной орех нужно или выводить из Красной книги, или проработать механизм его обработки. Чиновники ничего не делают, так как в целом по Украине это редкое растение. Но в верховьях Днепра водяной орех попал в очень благоприятные условия. И мы, и активисты часто обращались к Минэкологии, но результата в этих обращений нет", - сказал Бакуменко.
Отметим, на 139 пляжах Украины не рекомендуется купаться. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).