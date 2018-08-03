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Главная » Страна » Американец приплыл из Аляски на Чукотку, чтобы попросить убежище в РФ

Американец приплыл из Аляски на Чукотку, чтобы попросить убежище в РФ

Американец приплыл из Аляски на Чукотку, чтобы попросить убежище в РФ
Фото: Taganok.ru

Есть подозрения о психическом расстройстве "политэмигранта"

03.08.18 109
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Российские пограничники задержали американца, приплывшего на лодке с Аляски на Чукотку, где попросил политического убежища. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

"Американца, показавшего водительское удостоверение, подтверждающее его личность, задержали в среду в чукотском селе Лаврентия. Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию", - сообщил источник.

Американец якобы попросил предоставить ему политическое убежище в России.

"В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Кроме того, есть подозрения, что у задержанного - психическое расстройство личности", - сказал источник.

Напомним, в первом полугодии 2018 года российское гражданство получили 39 582 украинцев. Также за данный период вид на жительство в России видали 30 462 украинцам и еще 38 709 граждан Украины получили разрешения на временное проживание.

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