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Фото Ночью в Киеве в одно ДТП попали сразу четыре авто

<span class="label red">Фото</span> Ночью в Киеве в одно ДТП попали сразу четыре авто

Сначала столкнулись Amulet, Skoda и ВАЗ, а спустя 5 минут к ним добавился Chevrolet

03.08.18 393
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В ночь на пятницу, 3 августа, в Киеве на проспекте Победы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

Сегодня ночью произошло столкновение 4 машин. Изначально столкнулись Amulet, Skoda и ВАЗ. Спустя 5 минут, водитель Chevrolet не заметив аварии, на полном ходу "припечатал" ВАЗ в Amulet и остановился через 150 м. Чудом обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Сразу после аварии на месте ДТП, несмотря на ночное время, образовалась пробка.

Напомним, 1 августа в Запорожской области, при въезде в Мелитополь, столкнулись шесть автомобилей.

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