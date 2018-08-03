Служба безопасности Украины займется расследованием нападения на активистку и советницу херсонского мэра Екатерину Гандзюк. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух как всегда несгибаемый. Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ", - написал генпрокурор.

Он также проинформировал, что в связи с участившимися в последнее время нападениями на общественных активистов запланировано проведение координационного совещания правоохранительных структур.

Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома. Сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. В частности рассматриваются версии, что преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с ее активной гражданской позицией и возможные конфликтные ситуации.