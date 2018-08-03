Пункт пропуска Станица Луганская закроют на ремонт

С 6 августа начнется обустройство сервисной зоны КПВВ Станица Луганская без прекращения его работы.



Однако пропуск граждан будет приостановлен с 27 по 31 августа включительно, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



"Акцентирую внимание жителей, КПВВ будет работать в обычном режиме", - отметил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

По его словам, в случае согласования вопроса на заседании Трехсторонней контактной группы 22 августа, пропуск людей приостановят с 27 по 31 августа включительно.



Отмечается, что в это время будут проведены работы по монтажу временных конструкций и сооружений на территории пункта пропуска, а также их подключение к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения, для чего необходимо одновременное привлечение большого количества рабочих с использованием автотранспортных средств и тяжелой строительной техники.



"Прошу граждан заблаговременно спланировать свои поездки с учетом возможного прекращения работы КПВВ и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - призвал Клименко.



Он также рассказал, что уже завершены работы на пункте пропуска централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения и детской игровой площадки. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.



С учетом режима работы пункта пропуска, внесены коррективы в расписание движения общественного транспорта.

Отметим, за прошедшие сутки, 2 августа, ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.