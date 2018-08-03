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Главная » Страна » Инфографика Зарплаты части врачей выросли в два-три раза, - Супрун
<span class="label red">Инфографика</span> Зарплаты части врачей выросли в два-три раза, - Супрун
Ульяна Супрун / Фото: PolitInfo

Инфографика Зарплаты части врачей выросли в два-три раза, - Супрун

Глава Минздрава уверяет, что это только начало

03.08.18 194
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Заработная палата семейных врачей, терапевтов и педиатров, работающие в учреждениях, заключивших договоры с Наслужбой здоровья, выросла в два-три раза. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В июле Нацслужба заплатила 255,3 млн грн за медицинское обслуживание пациентов 161 заведению первичной медицинской помощи.

"Для врачей этих учреждений это означает, что они уже могут претендовать на высокие зарплаты. Ведь заведения автономизированы, а следовательно могут сами формировать размер зарплат - сумма больше не привязана к тарифной к̶л̶и̶т̶к̶е сетке", - написала Супрун.

Теперь решение о размере заработной платы принимает коллектив. Сумма оплаты может зависеть от количества деклараций, подписанных с врачом, раннего выявления тяжелых болезней или других показателей.

В качестве примера Супрун привела семейного врача из Селидово (Донецкая область), который подписал 1800 деклараций, и получил в июле после налогообложения 10 504 грн вместо 5450 грн в июне. В Балте Одесской области семейный врач, подписавшая 1795 деклараций, получила в июле после налогообложения - 16 011 грн. В июне ее доход составлял всего 5834 грн.

"Это только начало. Когда все пациенты подпишут декларации со своими врачами - доход медучреждения будет увеличиваться, а соответственно будет расти и его способность оплачивать работу сотрудников", - отметила Супрун.

Источник: Минздрав

Напомним, по состоянию на 13 июля 2018 года 152 медицинских учреждения получили деньги за обслуживание пациентов в июле по новой модели финансирования. Из них 140 - коммунальные учреждения в 20 областях Украины и в Киеве, в которых обслуживаются более 8 млн украинцев.

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