Власти РФ отказали Amnesty International в посещении Сенцова

Власти России отказали правозащитникам Международной организации Amnesty International в доступе к голодающему в сибирской колонии политзаключенному Олегу Сенцову.
Об этом сообщается на сайте организации со ссылкой на директора ее украинского отделения Оксану Покальчук.
"Отказ в праве доступа к Олегу Сенцову недопустим. После почти трехмесячного голодания существует большая угроза для его здоровья. Мы планировали посетить Олега вместе с независимым медицинским экспертом, который мог бы оценить состояние его здоровья. Такой визит необходим, чтобы развеять сомнения относительно состояния здоровья Олега и надлежащего оказания ему медицинской помощи", – заявила Покальчук.
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Она призвала российские власти предоставить доступ к Сенцову врачам и украинским дипломатам.
"Amnesty International призывает к немедленному освобождению Сенцова и требует, чтобы он во время своего содержания имел доступ к квалифицированным медицинским работникам, которые смогут предоставить ему лечение на принципах медицинской этики, предусматривающих конфиденциальность, самостоятельность и информированное согласие. Также российские органы должны предоставить сотрудникам украинского консульства доступ к Сенцову", – добавила правозащитница.
В организации добавили, что получили письмо от заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Балана с отказом в посещении Сенцова 30 июля. Каких-либо объяснений он не предоставил. Балан отметил, что состояние Сенцова оценивается как стабильное, без "отрицательной динамики".
Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.
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13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.
24 июля британское издание Independent сообщило, что двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан якобы утверждает, что ее брат находится на грани жизни и смерти. Однако позже Каплан опровергла заявление о предсмертном состоянии Олега.