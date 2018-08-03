Власти РФ отказали Amnesty International в посещении Сенцова

Власти России отказали правозащитникам Международной организации Amnesty International в доступе к голодающему в сибирской колонии политзаключенному Олегу Сенцову.



Об этом сообщается на сайте организации со ссылкой на директора ее украинского отделения Оксану Покальчук.



"Отказ в праве доступа к Олегу Сенцову недопустим. После почти трехмесячного голодания существует большая угроза для его здоровья. Мы планировали посетить Олега вместе с независимым медицинским экспертом, который мог бы оценить состояние его здоровья. Такой визит необходим, чтобы развеять сомнения относительно состояния здоровья Олега и надлежащего оказания ему медицинской помощи", – заявила Покальчук.

Она призвала российские власти предоставить доступ к Сенцову врачам и украинским дипломатам.



"Amnesty International призывает к немедленному освобождению Сенцова и требует, чтобы он во время своего содержания имел доступ к квалифицированным медицинским работникам, которые смогут предоставить ему лечение на принципах медицинской этики, предусматривающих конфиденциальность, самостоятельность и информированное согласие. Также российские органы должны предоставить сотрудникам украинского консульства доступ к Сенцову", – добавила правозащитница.



В организации добавили, что получили письмо от заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Балана с отказом в посещении Сенцова 30 июля. Каких-либо объяснений он не предоставил. Балан отметил, что состояние Сенцова оценивается как стабильное, без "отрицательной динамики".

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.

24 июля британское издание Independent сообщило, что двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан якобы утверждает, что ее брат находится на грани жизни и смерти. Однако позже Каплан опровергла заявление о предсмертном состоянии Олега.