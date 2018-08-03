В пятницу, 3 августа, крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Дениса Шадрина.

Украинец отбыл весь назначенный российский судом срок заключения.

"Вышел Александр в 10:54. Встречали его члены наблюдательной комиссии - Артур Абашев и я", - сказал Шадрин.

Он сообщил, что Костенко через Москву поедет в Киев. Политзаключенный опасается, что после освобождения ему в РФ могут подбросить наркотики и снова осудить.

Советник украинского омбудсмена Елена Мячина сообщила, что консул Украины пока не сообщал информации о Костенко.

"Мы эту информацию собираем. Ранее говорили о том, что его могут освободить или 3, или 5 числа. Мы обязательно позже дадим об этом полную информации", - сказала Мячина.

Напомним, в мае 2015 года Александр Костенко был приговорен оккупационным судом в Крыуму к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. Суд согласился с доводами обвинения, что активист "прицельно бросил камень" в сотрудника спецподразделения "Беркут" во время акций протеста в Киеве 18 февраля 2014 года. Костенко не признал своей вины. После приговора его вывезли из Крыма в российскую исправительную колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк.

В конце февраля 2016 года президиум подконтрольного России Верховного суда оккупированного Крыма изменил срок, оставив три года и шесть месяцев.