Денисова надеется, что Седикова удастся обменять на Сенцова, Клыха, Балуха или Кольченко

Россиянин Алексей Седиков, воевавший на Донбассе на стороне боевиков и отбывающий сейчас наказание за терроризм в Бучанской колонии, написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть его на территорию РФ путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его в Администрацию президента РФ.

"Также я обратилась к Ирине Геращенко - представителю Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в МИД Украины, к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову относительно содействия возможности гуманитарного обмена один на один", - отметила Денисова.

Омбудсмен надеется, что таким образом получится освободить Сенцова, Балуха, Клиха или Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь.

Напомним, 3 августа крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Украинец отбыл весь назначенный российский судом срок заключения.