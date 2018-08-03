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Освобождение заложников Кремля

Документ Воевавший за боевиков россиянин просит Путина обменять его на украинского политзаключенного, - Денисова

<span class="label red">Документ</span> Воевавший за боевиков россиянин просит Путина обменять его на украинского политзаключенного, - Денисова
Людмила Денисова и Александр Седиков / Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Денисова надеется, что Седикова удастся обменять на Сенцова, Клыха, Балуха или Кольченко

03.08.18 1087
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Россиянин Алексей Седиков, воевавший на Донбассе на стороне боевиков и отбывающий сейчас наказание за терроризм в Бучанской колонии, написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть его на территорию РФ путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его в Администрацию президента РФ.

"Также я обратилась к Ирине Геращенко - представителю Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в МИД Украины, к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову относительно содействия возможности гуманитарного обмена один на один", - отметила Денисова.

Омбудсмен надеется, что таким образом получится освободить Сенцова, Балуха, Клиха или Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь.

Напомним, 3 августа крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Украинец отбыл весь назначенный российский судом срок заключения.

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