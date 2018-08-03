Украина готова запретить въезд венгерскому министру по Закарпатью

В МИД считают, что вмешательство соседнего государства во внутренние дела неприемлемыми и готовы жестко реагировать

МИД Украины заявил, что запретит въезд на территорию страны чиновнику, которого назначат на новосозданную должность уполномоченного министра по Закарпатью, если Будапешт не даст разъяснений. Об этом в пятницу, 3 августа, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в комментарии Европейской правде.

Дипломат сообщил, что пока украинское правительство ждет официальных объяснений от венгерских партнеров.

"Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия (должности. - Ред.), Украина будет вынуждена реагировать жестко, не исключая вероятности запрета на въезд. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы", - отметил Боднар.

Боднар также заявил, что Украина считает вмешательство соседнего государства во внутренние дела неприемлемыми и будет принимать все возможные меры дипломатического воздействия.

"Мы это рассматриваем как еще один шаг в ряде деструктивных, провокационных действий со стороны Венгрии, которые мы наблюдаем в последнее время, несмотря на недавний прогресс в переговорах", - добавил Василий Боднар.

Напомним, МИД Украины вручил ноту венгерскому дипломату из-за заявления Орбана об Украине.