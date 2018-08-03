В июле зафиксировано 8 нападений на журналистов, - НСЖУ

В июле 2018 года зафиксировано 8 случаев физической расправы против сотрудников СМИ. В июне таких было 2, а в целом за 7 месяцев 2018-го года произошло 53 инцидента с применением силы против журналистов.



Об этом сообщается на сайте НСЖУ.



Нападения произошли в Киеве и области, в Днепропетровской, Черниговской областях, в Одессе и Херсоне.



"Об избиении мужчины сотрудниками СБУ заявляет также жена турецкого журналиста Юсуфа Инана, которого насильно депортировали из Николаева в Турцию", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано 2 случая повреждения редакционного имущества – в Днепропетровской области подожгли редакцию газеты "Событие", а в Сумской области сгорел автомобиль журналиста-расследователя.



"Фактически каждые четыре дня в Украине бьют журналистов! Имеем 53 инцидента с начала года в Киеве и регионах при отсутствии прецедентов надлежащего наказания за атаки на журналистов. И что характерно, в отдельных нападениях мы обвиняем самих силовиков! Поэтому уровень тревоги в журналистских кругах в отношении физической безопасности является чрезвычайным", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Отметим, в феврале тоже было зафиксировано 8 случаев применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей.