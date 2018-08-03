В ОБСЕ озвучили количество жертв войны на Донбассе среди гражданского населения

29 мирных жителей погибли и 132 получили ранения с начала года

По состоянию на конец июля с начала 2018 года на Донбассе погибли 29 мирных жителей. Об этом на брифинге сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает 112 Украина.

"С 1 января и до конца июля наши наблюдатели подтверждают 161 жертву среди гражданского населения. 29 погибли и 132 были ранены", - рассказал Хуг.

По данным ОБСЕ, с 26 июля по 2 августа количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 85%.

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"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировали свыше 4 тыс. нарушений режима прекращения огня", - сказал Хуг.

Напомним, 2 августа оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. 4 военных ранены.