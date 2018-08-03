Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В ОБСЕ озвучили количество жертв войны на Донбассе среди гражданского населения
Ситуация на Донбассе

В ОБСЕ озвучили количество жертв войны на Донбассе среди гражданского населения

В ОБСЕ озвучили количество жертв войны на Донбассе среди гражданского населения
Александер Хуг / Фото: Uacrisis

29 мирных жителей погибли и 132 получили ранения с начала года

03.08.18 75
000

По состоянию на конец июля с начала 2018 года на Донбассе погибли 29 мирных жителей. Об этом на брифинге сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает 112 Украина.

"С 1 января и до конца июля наши наблюдатели подтверждают 161 жертву среди гражданского населения. 29 погибли и 132 были ранены", - рассказал Хуг.

По данным ОБСЕ, с 26 июля по 2 августа количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 85%.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировали свыше 4 тыс. нарушений режима прекращения огня", - сказал Хуг.

Напомним, 2 августа оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. 4 военных ранены.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Карта военных действий на Донбассе на 3 августаКарта военных действий на Донбассе на 2 августаЗа сутки на Донбассе погибли 5 боевиков и 4 получили ранения
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 11110
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9561
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10763
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 19176
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12659
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 23767
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12744
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24758
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5191
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13906
  1. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 3696 / 5875
  2. Минобороны планирует отправить на Закарпатье батальон ВСУ 2602 / 3078
  3. Русло одной из крупнейших рек Крыма полностью высохло 2354 / 2765
  4. Футбольный раскол. Почему вражде "Динамо" и "Шахтера" не будет конца 2284 / 3604
  5. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 2035 / 62816
  6. Сестры Кардашьян разделись для рекламы известного бренда 1797 / 2184
  7. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 1686 / 6183
  8. В Киеве женщина умерла в кабинете у стоматолога, - СМИ 1666 / 1978
  9. Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП 1659 / 2003
  10. Астрономы засняли столкновение Луны с метеоритами 1647 / 2005
  1. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 73 / 62816
  2. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 16 / 6183
  3. Украденное море. Какую игру затеяла Россия на Азове 11 / 1982
  4. По законам рынка. К чему приведут массовые увольнения военнослужащих 11 / 5875
  5. Футбольный раскол. Почему вражде "Динамо" и "Шахтера" не будет конца 8 / 3604
  6. Заявления Филарета о возврате лавр "абсурдны и нелепы", - УПЦ МП 8 / 2003
  7. Раскрыта тайна исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике 6 / 4556
  8. МИД вручил ноту венгерскому дипломату из-за заявления Орбана об Украине 6 / 1024
  9. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6 / 8892
  10. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 5 / 17514
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.