В Днепре двое мужчин устроили салют из карабина в честь дня рождения и случайно ранили девушку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

42-летний мужчина и его гость решили "устроить салют" из огнестрельного оружия и открыли беспорядочную стрельбу в воздух. Одна из пуль попала в лицо 26-летний девушке, которая разговаривала по мобильному возле магазина в 500 м от места стрельбы", - говорится в сообщении.

Для задержания стрелков был вызван спецназ КОРД.

В ходе спецоперации после 15-минутных переговоров полицейские задержали двух мужчин. Правоохранители изъяли карабин и 16 стреляных гильз. Сейчас идет баллистическая экспертиза.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчина грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее в Днепре полиция задержала киевлянина, который решил пострелять из окон отеля.