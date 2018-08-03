В пятницу, 15 августа, в курортных зонах Мариуполя и Мангушского района заработали 15 патрулей туристической полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Мариуполь стал вторым городом в стране, где появилась туристическая полиция. С мая аналогичный проект успешно работает в Одессе. Задача полицейских - противодействие преступности и охрана общественного порядка в курортных районах на побережье Азовского моря.

В составе туристической полиции около 20 полицейских, которые дополнительно прошли обучение, а также 4 лошади, 6 велосипедов и 4 мотоцикла.

"Туристическая полиция направлена на то, чтобы граждане, которые приезжают отдыхать, чувствовали себя защищенными. Мы проанализировали, что количество туристов растет, поэтому в целях обеспечения спокойствия граждан и профилактики нарушений общественного порядка, была увеличена плотность патрульных нарядов, а также развернута работа трех полицейских станций, чтобы непрерывно нести службу в курортных зонах", - отметил глав донецкой областной полиции Николай Семенишин.

Туристическая полиция будет нести службу до завершения туристического сезона.











Напомним, с начала 2018 года в полицию поступило более 1,5 тысячи ложных сообщений о минировании. При этом за весь прошлый год было зарегистрировано только 700 таких сообщений.