Крымского активиста Александра Костенко, освобожденного из российской тюрьмы, будут сопровождать украинские дипломаты до его возвращения на родину. Об этом сообщила вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook.

"Утром украинские дипломаты забрали Александра. Сейчас с ним советник по консульским вопросам Геннадий Брескаленко. На нашей дипломатической машине они едут в Москву, где будут ночевать в посольстве. На постоянном контакте с дипломатами - госсекретарь МИД Андрей Заяц. Затем в сопровождении двух украинских дипломатов Александра вернут в Киев", - написал он.

Костенко разместят в Киеве в общежитии и выплатят денежную помощь от правительства.

Омбудсмен Людмила Денисова в Facebook сообщила, что для Костенко нашли квартиру в общежитии с 2 комнатами, балконом и санузлом. В них есть три кровати и часть мебели. Денисова говорит, что это временное жилье на полгода-год.

Напомним, 3 августа крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Украинец отбыл весь назначенный российский судом срок заключения.

В мае 2015 года Александр Костенко был приговорен оккупационным судом в Крыму к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. Суд согласился с доводами обвинения, что активист "прицельно бросил камень" в сотрудника спецподразделения "Беркут" во время акций протеста в Киеве 18 февраля 2014 года. Костенко не признал своей вины. После приговора его вывезли из Крыма в российскую исправительную колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк.

В конце февраля 2016 года президиум подконтрольного России Верховного суда оккупированного Крыма изменил срок, оставив три года и шесть месяцев.