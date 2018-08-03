Центризбирком оценил проведение выборов в 2019 году в 4,3 млрд долларов

В пятницу, 3 августа, Центральная избирательная комиссия утвердила объем расходов на организацию выборов в 2019 году в общей сумме на 4,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Центизбиркома.
На проведение выборов президента комиссия просит 2,355 млрд грн, на проведение выборов народных депутатов Украины - 1,950 млрд грн. Еще 247 млн грн Центризбиркому необходимо для проведения выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей и 224 млн грн - для функционирования государственного реестра избирателей.
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Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, выборы Верховной Рады - 27 октября 2019 года.