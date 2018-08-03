МОН обнародовало перечень ТОП-специальностей 2018 года

Речь идет о поступлении с широким конкурсом на бакалавриат

Министерство образования и науки опубликовало список ТОП-специальностей 2018 года с самым большим проходным баллом. Об этом информирует пресс-служба МОН.

Речь идет о поступлении с широким конкурсом на бакалаврат (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления).

В перечень ТОП-специальностей с самым высоким проходным баллом попали "Стоматология", "Международное право", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Журналистика", "Политология", "Менеджмент социокультурной деятельности", "История и археология".

В этом списке также ряд специализаций "Филологии" - китайский, шведский, японский и другие языки. На указанные специальности нужно было набрать больше 185 баллов, отмечают в МОН.

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"В прошлом году самый большой проходной балл был на "Стоматологию" - почти 197. В лидерах также был ряд международных специальностей "Фармация", "Политология", отдельные специализации "Филологии". В этом году мы видим определенные изменения, но они незначительные - в лидерах в основном остаются те же специальности. Однако хочу подчеркнуть, что в этом году в ТОП-специальностей вошла "Журналистика", на которую был отменен творческий конкурс. То есть вступление проходило по сертификатам ВНО, что обеспечило прирост конкурсного балла по этой специальности", - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В МОН отмечают, что 1 августа почти 59 тыс. поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) получили рекомендации к зачислению на бюджет.

Чтобы получить место государственного или регионального заказа, им нужно выполнить требования для зачисления до 18.00 часов 6 августа.

Напомним, Министерство образования и науки Украины 1 августа опубликовало список абитуриентов, которые получили рекомендацию на бюджетные места в высших учебных заведениях.