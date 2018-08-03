В Черниговской области перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

В Нежинском районе Черниговской области попал в аварию автобус с детьми. В результате пострадали восемь человек.

Об этом пишет Новий Чернігів.

"Сегодня на линию "102" поступило сообщение, что в 11 часов возле села Малая Кошелевка Нежинского района перевернулся микроавтобус с 12-ю пассажирами. Из них 8 человек (4 взрослых и 4 ребенка) были госпитализированы в Нежинскую райбольницу. Трое из них, в т. ч. один ребенок, находятся в стабильно тяжелом состоянии, но жизни людей ничего не угрожает", - сообщил представитель ГУ НП области Сергей Бриль.

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На данный момент в Нежинскую районную больницу госпитализированы 8 человек, из них 4 детей.

Уточняется, что трое взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, в Беларуси перевернулся автобус с украинскими туристами.