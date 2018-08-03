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Ситуация на Донбассе

Наев рассказал, как изменилась тактика боевиков с началом ООС

Наев рассказал, как изменилась тактика боевиков с началом ООС
Серегей Наев / Фото: Гордон

Противник увеличил количество обстрелов и активизировал работу ДРГ

03.08.18 552
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С началом Операции объединенных сил на Донбассе изменилась тактика боевиков. Об этом рассказал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью газете "Сегодня".

"С началом проведения Операции объединенных сил изменилась тактика и поведение врага. Он начал испытывать новые Объединенные силы. Начал прибегать к провокационным обстрелам, используя весь арсенал оружия, в том числе запрещенного Минскими соглашениями. Многократно увеличилось количество артиллерийских обстрелов и количество снарядов, выпущенных по личному составу Объединенных сил. Ни один из этих обстрелов, ни одна из провокаций не остались без ответа", - заявил Наев.

Также по его словам, боевики стали активно применять беспилотные летательные аппараты российского производства, такие как Орлан-10. По его словам, таким образом противник проверяет нашу противовоздушную оборону.

"Противовоздушная оборона себя проявила. Беспилотные летательные аппараты сбивались, "давились" средствами радиоэлектронной борьбы, в том числе производства военно-промышленного комплекса Украины. Противовоздушная оборона показала свою способность противостоять воздушном врагу, в данном случае – современным беспилотным аппаратам российского производства", - отметил Наев.

Кроме того, в зоне боевых действий активизировались вражеские ДРГ.

"Он (противник, - ред.) испытывал на прочность бригады, обороняющиеся на переднем крае. Мы видели и в мае, и в начале июня, как хорошо обученные военные ВСУ из состава ООС брали в плен диверсионные группы противника. Противник понял, что и таким образом он не будет иметь преимущества перед Объединенными силами", - рассказал Наев.

Напомним, 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

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