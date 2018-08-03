Утром в пятницу, 3 августа, в Староконстянтинове Хмельницкой области 14-летний парень пострадал в результате взрыва запала гранаты. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Подросток приехал в гости к отцу, который недавно вернулся из зоны боевых действий на Донбассе.

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"Соседи услышали звук, похожий на взрыв, а затем увидели окровавленного подростка, который выбежал во двор и просил вызвать скорую помощь", - сообщили в полиции.

У парня травмирована рука и обломками запала посечены ноги. По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы, в руках школьника взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный).

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают отца мальчика, которого на момент трагедии дома не было.

Напомним, 10 июня около 6 утра молодой человек, на голове у которого была балаклава, вошел в холл ночного клуба "Луна", сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками заведения в соседнем дворе. В результате взрыва пострадали 9 человек.