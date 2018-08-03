Все подозреваемые в убийстве Сармата арестованы

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Всем четырем лицам, подозреваемых в убийстве известного жителя Бердянска, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Судом удовлетворено ходатайство следователя по согласованию прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, относительно всех четырех человек, подозреваемых в совершении по предварительному сговору умышленного убийства известного жителя Бердянска", - написал он.

Лысенко отметил, что 1 августа следователями полиции было объявлено о подозрении указанным лицам по п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины – в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, около 12.30 31 июля в Бердянске неизвестный убил выстрелом в спину участника АТО и общественного активиста Виталия Олешко.

В тот же день полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве, одним из них оказался бывший боец батальона Торнадо - Артем Матюшин. Сейчас задержанным объявлено о подозрении по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство).

Убитый Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск. Также он был в российском плену.