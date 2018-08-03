На матче с Шахтером вывесили баннер, посвященный Екатерине Гандзюк

Болельщики "Динамо" на матче с "Шахтером" вывесили на трибунах баннер с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Отметим, Екатерина Гандзюк – активистка и чиновница Херсонского горсовета, на которую совершили нападение 31 июля. Неизвестный облил ее серной кислотой.
Пострадавшая получила серьезные ожоги, по оценке врачей, была близка к тяжелому состоянию.
Ранее в полиции официально подтвердили, что нападавший на Екатерину Гандзюк задержан.
Напомним, Динамо победило Шахтер в драматичном поединке со счетом 1:0.