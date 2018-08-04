В два часа ночи пожар удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров

В ночь на субботу, 4 августа, в курортной зоне города Коблево произошел пожар торговых киосков рядом с базой отдыха Днестр.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.



В два часа ночи пожар удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

"В связи с тем, что затруднено подъезд к водоисточникам, спасатели двумя переносными мотопомпами осуществляли забор воды из бассейна базы отдыха Днестр", - сообщают в ГСЧС.

Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Всего в тушении пожара было привлечено 5 единиц техники и 20 спасателей ГСЧС и МПО.



В результате пожара пострадавших нет. Причины устанавливаются.



Кстати, 2 августа в том же Коблево произошел взрыв и пожар в торговых рядах расположенных рядом с пляжем.

Отметим, ранее в поселке Затока (Одесская область) произошел пожар на базе отдыха "Кардинал".