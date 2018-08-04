Под Херсоном пьяный военный сбил насмерть молодую пару

В пгт Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем сбил насмерть молодую пару, оставив сиротами двух детей.



Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.



"Установлено, что 3.08.2018 примерно в 21 часов 10 минут в пгт Чаплинка Херсонской области военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем ВАЗ-2106 совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей", - говорится в сообщении.

В настоящее время виновник ДТП задержан в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.



В ВСУ уже отреагировали на этот инцидент: "Согласно решению Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, военный комиссар Чаплинского районного военного комиссариата уволен из рядов Вооруженных Сил Украины и лишен воинского звания в соответствии с действующим законодательством". Об этом сказано на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Напомним, 29 июня известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в автомобильной катастрофе.