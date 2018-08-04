Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Под Херсоном пьяный военный сбил насмерть молодую пару

Под Херсоном пьяный военный сбил насмерть молодую пару

Под Херсоном пьяный военный сбил насмерть молодую пару
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Двое детей остались сиротами 

04.08.18 90
000

В пгт Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем сбил насмерть молодую пару, оставив сиротами двух детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Установлено, что 3.08.2018 примерно в 21 часов 10 минут в пгт Чаплинка Херсонской области военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем ВАЗ-2106 совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей", - говорится в сообщении.

В настоящее время виновник ДТП задержан в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

В ВСУ уже отреагировали на этот инцидент: "Согласно решению Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, военный комиссар Чаплинского районного военного комиссариата уволен из рядов Вооруженных Сил Украины и лишен воинского звания в соответствии с действующим законодательством". Об этом сказано на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Напомним, 29 июня известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в автомобильной катастрофе.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Черниговской области перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшиеНочью в Киеве в одно ДТП попали сразу четыре автоВ Беларуси перевернулся автобус с украинскими туристами
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 11406
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9658
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10842
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 19308
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12686
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 24055
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12878
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24877
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5278
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13988
  1. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 9663 / 67331
  2. Раскрыта тайна исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике 6725 / 7782
  3. Украденное море. Какую игру затеяла Россия на Азове 2464 / 2780
  4. Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из Италии 2414 / 2680
  5. Супермодели сняли с себя все ради скандального фотографа и мирового бренда 2272 / 2552
  6. Ученые установили причину краха цивилизации майя 2219 / 2468
  7. Футбольный раскол. Почему вражде "Динамо" и "Шахтера" не будет конца 1926 / 4026
  8. Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары 1865 / 5523
  9. Турчинов показал новые украинские вертолеты 1435 / 1717
  10. Теракт в Анкаре: Каждый из осужденных приговорен к 10,5 тысячам лет тюрьмы 1324 / 1713
  1. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 90 / 67331
  2. Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары 15 / 5523
  3. Украденное море. Какую игру затеяла Россия на Азове 15 / 2780
  4. Раскрыта тайна исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике 9 / 7782
  5. Домашняя война. Почему бойцы АТО стреляют друг в друга 5 / 6452
  6. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 5 / 4220
  7. Городские истории. Самсоновы 5 / 571
  8. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5 / 10842
  9. Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из Италии 4 / 2680
  10. Карта военных действий на Донбассе на 3 августа 4 / 294
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.