На Донбассе боевики планируют включить в мобилизационный резерв иностранцев, временно находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины.





Он рассказал, что по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыву местное население для прохождения "военной службы" в составе соединений и частей 1 и 2 Армейского корпуса ВС РФ.

"В частности, российскими оккупационными администрациями вносятся изменения в т. н. "законодательства" в отношении призыва и прохождения военной службы. При этом, снижаются требования к кандидатам относительно состояния их здоровья и морально-психологических характеристик. Так, в состав мобилизационного резерва предполагается включать лиц, которые ранее не подлежали призыву вообще, в т.ч. и иностранцев, которые временно находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - отметил Гуцуляк.

Ранее Фокус писал, что на протяжении прошлых суток, 3 августа, оккупанты 36 раз открывали огонь по позициям ООС, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения.