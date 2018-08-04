В ООН призвали Украину провести "эффективное" расследование нападений на активистов

ООН осуждает последние нападения на украинских активистов и призывает власти провести эффективное расследование этих случаев.



Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Украине на странице в Facebook в субботу, 4 августа.

Отмечается, что ООН "осуждает нападение на гражданскую активистку Екатерину Гандзюк", на которую 31 июля напали и облили кислотой, в результате чего Екатерина получила ожоги 40% тела и сейчас находится в отделении интенсивной терапии.



"Организация Объединенных Наций в Украине также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов на Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине", – говорится в сообщении.

Также ООН призывает власти и силовиков к тщательному и эффективному расследованию.



"Мы призываем правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов", – говорится в сообщении.



Напомним, неизвестный облил Гандзюк серной кислотой 31 июля. Пострадавшая получила серьезные ожоги, по оценке врачей, была близка к тяжелому состоянию. В полиции официально подтвердили, что нападавший на Екатерину Гандзюк задержан.

Кроме того, 31 июля в Бердянске был убит бывший доброволец батальона Донбасс Виталий Олешко (позывной Сармат). Вскоре полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве Олешко. Сообщалось, что один из подозреваемых является бывшим бойцом батальона Торнадо. Как выяснило следствие, Олешко убили из-за противоречий в бизнесе.



А 2 августа в городе Каменское взорвался микроавтобус батальона Днепр. В салоне автомобиля находился директор КП Трамвай, депутат Каменского горсовета из партии Батькивщина Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью.





