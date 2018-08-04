Политзаключенный Костенко прибыл в посольство Украины

До вторника он уже будет в Киеве

Освобожденный из российской тюрьмы украинский активист Александр Костенко вместе с украинскими консулами под утро прибыл в посольство Украины в Москве.

Об этом сообщает Ирина Геращенко в Facebook.

"Крымчанин Александр Костенко вместе с нашими консулами прибыли в наше посольство в Москве под утро, в 5.00. После короткого отдыха собираются на Киев. Планируется, что вернутся в Украину в понедельник-вторник и что обойдется без сюрпризов на границе", - написала Геращенко.

3 августа 2018 года Александр Костенко вышел на свободу из российской колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области.

Костенко арестовали в феврале 2015 года и судили за то, что якобы он напал на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана.

Напомним, Савченко просит помощи у Трампа в освобождении украинских политзаключенных в РФ.