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Парубий хочет упорядочить избирательное законодательство

Парубий хочет упорядочить избирательное законодательство
Андрей Парубий / Фото: пресс-служба Верховной Рады

Осенью парламенту предстоит рассмотреть и документы, имплементирующие закон о национальной безопасности

04.08.18 96
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Народные депутаты рассмотрят проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты к принятому закону о национальной безопасности в новой редакции - в ходе осенней сессии.

Об этом рассказал председатель парламента Андрей Парубий, передает Интерфакс.

"Все избирательные законопроекты важны в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Потому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал он в Тустани (Львовская обл.) в субботу, 4 августа.

По словам спикера Верховной Рады, наиболее сложным будет рассмотрение проекта Избирательного кодекса.

Кроме того, Парубий заявил, что осенью парламенту предстоит рассмотреть законопроекты, имплементирующие закон о национальной безопасности.

"Мы приняли рамочный закон. И будет необходимость принять профильные законы - о Службе безопасности, закон о разведке, закон о создании в Верховной Раде комитета по вопросам разведки. Это будет отдельный важный блок - вопросы национальной безопасности и обороны", - пояснил он.

По словам главы парламента, предстоит также рассмотреть блок гуманитарных законопроектов и вопрос реформы парламента.

"Я предложу целый ряд инициатив на осень, чтобы максимально, зная все недостатки, трудности, с которыми сталкивается украинский парламент, можно было это упорядочить, сделать оптимальную систему управления", - сказал спикер Верховной Рады.

Напомним, Фокус писал о том, что Верховная Рада ушла на каникулы, но обещала вернуться.

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