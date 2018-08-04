К Олегу Сенцову приходил священник

Иерей храма Святого Георгия Победоносца Богдан Василюк 4 августа посетил исправительную колонию, где удерживается украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов.

Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России.

"Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Сенцов О.Г. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет", - утверждает пресс-служба.

Василюк предложил осужденному побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться, сообщили в пресс-службе.

"Сенцов поблагодарил, но отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается", - сказано в сообщении УФСИН.

Отметим, сестра Олега Сенцова рассказала Фокусу о компромиссе с тюремщиками, принудительном кормлении и (не) утопических требованиях брата.

Напомним, власти РФ отказали Amnesty International в посещении Сенцова.